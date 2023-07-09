Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. При этом удар по важному инфраструктурному объекту не нарушил никаких обязательств Украины.

Смотрите также Крымчане поздравили Залужного с днем рождения и пригласили на остров: трогательное видео

Как чувствуют себя поклонники России в Крыму

Вчера в Крымских пабликах целый день истерили из-за возвращения командиров "Азова" в Украину. В ответ на это местные шовинисты хотели осквернить могилы турецких солдат, воевавших против России в Крымской войне.

А сегодня истерика оккупантов перекинулась на Крымский мост. Интересно, что Украина ударила по мосту со стороны Крыма, по международно признанной территории Украины.

Обратите внимание! Крымский мост играет немаловажную роль в логистике русской армии. Поэтому он является одной из приоритетных целей поражения. Как отмечал месяц назад Бен Годжес, возвращение Крыма под контроль Украины является важным для долгосрочного мира.

"Сторонники России паникуют и призывают оккупантов защитить их от освобождения Крыма. Очевидно, они также осознают неизбежность возвращения полуострова под контроль Украины", – убежден Чубаров.

Рефат Чубаров о ситуации в Керчи: смотрите видео

Что известно об атаке Крымского моста