Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. При этом удар по важному инфраструктурному объекту не нарушил никаких обязательств Украины.
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Как чувствуют себя поклонники России в Крыму
Вчера в Крымских пабликах целый день истерили из-за возвращения командиров "Азова" в Украину. В ответ на это местные шовинисты хотели осквернить могилы турецких солдат, воевавших против России в Крымской войне.
А сегодня истерика оккупантов перекинулась на Крымский мост. Интересно, что Украина ударила по мосту со стороны Крыма, по международно признанной территории Украины.
"Сторонники России паникуют и призывают оккупантов защитить их от освобождения Крыма. Очевидно, они также осознают неизбежность возвращения полуострова под контроль Украины", – убежден Чубаров.
Рефат Чубаров о ситуации в Керчи: смотрите видео
Что известно об атаке Крымского моста
- По сообщению очевидцев, удар по Крымскому мосту произошел около полудня. Местные слышали 3-4 последовательных взрыва.
- Оккупационные власти заявили о якобы сбитии одной украинской ракеты, одновременно закрыв движение на объекте. Также в сети появились первые видео прилетов.
- Интересно, что накануне Анна Маляр в своем сообщении признала, что за подрывом Крымского моста 8 октября 2022 стояла Украина. Что также показательно, тогда она назвала этот удар "первым", очевидно намекая, что он не будет последним.