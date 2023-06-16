Генерал-лейтенант США в отставке убежден, что армия, терпящая одно сокрушительное поражение, часто отступает и проигрывает. Для россиян этим сокрушительным поражением станет деоккупация Крыма. В случае деоккупации полуострова подразделения оккупантов покинут территорию или распадутся.

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Россия проигрывает в войне с Украиной

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что операция в Крыму является центральной в планах контрнаступления ВСУ. Она также должна привести к серьезным последствиям – после изгнания с полуострова российские подразделения распадутся.

Я думаю, что многие люди недовольны тем, как идет война, или тем, что она идет не так, как они думали, или из-за огромных потерь. Существует большое напряжение и трение в разных местах, и подобные катастрофические потери, и если я смотрю на потенциал, это может создать огромное давление на все эти точки трения,

– рассказал Ходжес.

Он отметил, что в последние недели Зеленский молчал о контрнаступлении ВСУ, однако начал встречаться с мировыми лидерами, чтобы увеличить поддержку Украины и получить новое оружие для ВСУ.

Также Ходжес уверен, что в войне важна не только оснащенность войска, но и психологический аспект. Когда армия терпит серьезную неудачу на поле боя, а солдаты и лидеры не хорошо обучены и преданы делу, тогда войско обречено на поражение.

"Я не думаю, что сейчас можно найти слишком много российских солдат, которые действительно хотят быть в Украине. Они не защищают свою Родину – на эту ерунду никто не купится", – заявил Ходжес.

Битва за Крым станет "определяющим фактором" в войне

Бен Ходжес заявил, что если украинские войска добьются успеха в контрнаступлении в ближайшие несколько недель или месяцев, а затем ударят по Крыму, существует большая вероятность того, что "российские подразделения покинут территорию или будут разгромлены".

Битва за Крым – определяющий фактор, который, по мнению генерала-лейтенанта в отставке, покажет, кто победит в войне. Он убежден, что если Россия потеряет полуостров, на Путина будут оказывать большое давление. Для Украины возвращение Крыма станет не просто большой победой, но и ликвидацией площадки, с которой Россия может начать еще одну войну.

Он отметил, что деоккупация Крыма для Украины важна не только из-за повышения морального духа, но и по экономическим причинам. Речь идет об открытии побережья Черного моря, чтобы Украина могла восстановить экономику.

"Пока Россия оккупирует Крым, я не думаю, что вы увидите серьезные инвестиции в Украину. Ни один инвестор не захочет вкладывать туда деньги, зная, что россияне снова начнут активность через несколько лет", – заявил он.

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