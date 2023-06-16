Генерал-лейтенант США у відставці переконаний, що армія, яка зазнає однієї нищівної поразки, часто відступає та програє. Для росіян цією нищівною поразкою стане деокупація Криму. У випадку деокупації півострова підрозділи окупантів покинуть територію або ж розпадуться.

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Росія програє у війні з Україною

Колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес вважає, що операція у Криму є центральною у планах контрнаступу ЗСУ. Вона також має призвести до серйозних наслідків – після вигнання з півострова російські підрозділи "розпадуться".

Я думаю, що багато людей не задоволені тим, як іде війна, або тим, що вона йде не так, як вони думали, або через величезні втрати. Існує велика напруга і тертя в різних місцях, і подібні катастрофічні втрати, і, якщо я дивлюся на потенціал, це може створити величезний тиск на всі ці точки тертя,

– розповів Годжес.

Він наголосив на тому, що останніми тижнями Зеленський мовчав щодо контрнаступу ЗСУ, проте почав зустрічатися зі світовими лідерами, щоб збільшити підтримку України та отримати нову зброю для ЗСУ.

Також Годжес переконаний, що у війні важлива не тільки оснащеність війська, але і психологічний аспект. Коли армія зазнає серйозної невдачі на полі бою, а солдати і лідери не є добре навченими та відданими справі, тоді військо приречене на поразку.

"Я не думаю, що зараз можна знайти занадто багато російських солдатів, які справді хочуть бути в Україні. Вони не захищають свою Батьківщину – на цю дурницю ніхто не купиться", – заявив Годжес.

Битва за Крим стане "визначальним фактором" у війні

Бен Годжес заявив, що якщо українські війська досягнуть успіху у контрнаступі у найближчі кілька тижнів чи місяців, а потім вдарять по Криму, існує велика імовірність того, що "російські підрозділи покинуть територію або будуть розгромлені".

Битва за Крим – це визначальний фактор, який, на думку генерала-лейтенанта у відставці, покаже, хто переможе у війні. Він переконаний, що якщо Росія втратить півострів, на Путіна чинитимуть великий тиск. Для України ж повернення Криму стане не просто великою перемогою, але і ліквідацією майданчика, з якого Росія може почати ще одну війну.

Він зазначив, що деокупація Криму для України важлива не лише через підвищення морального духу, але і з економічних причин. Мовиться про відкриття узбережжя Чорного моря, аби Україна могла відновити економіку.

"Поки Росія окупує Крим, я не думаю, що ви побачите серйозні інвестиції в Україну. Жоден інвестор не захоче вкладати туди гроші, знаючи, що росіяни знову почнуть активність через кілька років", – заявив він.

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