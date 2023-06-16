Відповідну гіпотезу висловили в Інституті з вивчення війни. Там зазначають, що контрнаступальні операції фіксували щонайменше на трьох напрямках. І, кажуть укладачі звіту, станом на 15 червня там досягли успіхів.

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Що відбувається на різних напрямках

Так, прессекретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун розповідав про успішні наступальні операції як на північ, так і північний захід від Бахмута.

Водночас у пресцентрі групи військ "Таврія" сповістили про просування ЗСУ на відстань до одного кілометра у західній частині Донеччини. Крім того, у районі Вугледара наші захисники намагаються покращити свої тактичні позиції. Нагадаємо, що він розташований за 30 кілометрів на захід від самого Донецька.

Тим часом воєнкори Росії запевняють, що ЗСУ безуспішно здійснювали атаки на південний захід і на південь від Оріхова. Це на заході Запорізької області. Мовляв, наші військові нарощують темп контрнаступальних операцій у цьому районі. Посприяли цьому покращені погодні умови.

Водночас заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів про успіхи на Запоріжжі. Він зауважив, що нашим військовим вдалося просунутися на відстань до 3 кілометрів у районі Малої Токмачки, що на заході області. А ще на відстань до 7 кілометрів у районі Великої Новосілки, що на заході Донеччини. Власне, від початку наступальних операцій у цих районах звільнили вже 7 населених пунктів.

Чи почався контрнаступ?

Власне, в Інституті посилаються на радника глави ОП Михайла Подоляка. Він 15 червня заявляв, що контрнаступ "як такий" ще розпочався. Водночас визнав, що наші захисники дійсно ведуть наступальні дії.

Експерти з Інституту зауважили, що ЗСУ продовжують наступальні операції. І, ймовірно, роблять це для того, щоб створити умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, є початковою фазою триваючого контрнаступу".