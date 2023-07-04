Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что спокойно в Крыму будет только тогда, когда оккупанты покинут захваченные территории, сообщает 24 Канал.

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Деоккупация Крыма близится

Юсов подчеркнул, что на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, остаются украинские граждане. Такие люди ждут деоккупацию, а потому, наоборот, радуются "цветению хлопка".

Если говорить о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, ожидающие возвращения законной власти, наоборот, радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается,

– подчеркнул Юсов.

Вместе с тем в ГУР МО заявили, что взрывы в Крыму больше не будут комментировать. Ведь спокойно там будет только тогда, когда остров вернется под контроль Украины и действующей власти. По словам Юсова, взрывы прекратятся только тогда, когда с захваченных территорий сбегут захватчики. Кроме того, он акцентировал, что до деоккупации "все происходящее на оккупированных территориях – за это несет ответственность так называемая "оккупационная администрация".

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