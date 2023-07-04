В Севастополе 4 июля прогремел такой сильный взрыв, что жители Корабельной стороны в панике.

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Что происходит в городе

Ранее гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14:00 и до 18:00 сотрудники МЧС России будут подрывать боеприпасы, которые подняли со дна бухты Гильзова, а плановое уничтожение снарядов особенно громкое и продолжительное.

Местные СМИ пишут, что россияне якобы взрывали боеприпасы времен Второй мировой войны. Сообщается, что жителей Севастополя предупредили о взрывах на полигоне, чтобы предотвратить волнение и излишнюю обеспокоенность, ведь на самом деле "в городе все спокойно". Однако, очевидно, севастопольцы уже не доверяют российским оккупационным властям.

Взрывная волна была очень сильной – жители временно оккупированного полуострова никогда такого не слышали, поэтому боятся, что это может быть что-то другое. Ведь не каждый день у них трясутся дома.

Сколько боеприпасов будут взрывать оккупанты

Российские пропагандисты заявили, что со дна бухты Гильзовой подняли около 1 тысячи взрывоопасных предметов времен Второй мировой. Зачем российские захватчики сделали это именно сейчас – неизвестно. Теперь им приходится их подрывать.