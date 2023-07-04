У Севастополі 4 липня пролунав такий сильний вибух, що мешканці Корабельної сторони в паніці.

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Що відбувається в місті

Раніше гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що на полігоні в районі Кара-Коби орієнтовно з 14:00 і до 18:00 співробітники МНС Росії підриватимуть боєприпаси, які підняли з дна бухти Гільзова, а планове знищення снарядів буде особливо гучним та тривалим.

Місцеві ЗМІ пишуть, що росіяни нібито підривали боєприпаси часів Другої світової. Повідомляється, що жителів Севастополя попередили про вибухи на полігоні, щоб запобігти хвилюванню та зайвому занепокоєнню, адже насправді "в місті все спокійно". Проте, вочевидь, севастопольці вже не довіряють російській владі.

Вибухова хвиля була надзвичайно сильною – жителі тимчасово окупованого півострова ніколи такого не відчували, тож бояться, що це може бути щось інше. Адже не щодня у них трясуться будинки.