Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що спокійно у Криму буде лише тоді, коли окупанти залишать захопленні території, повідомляє 24 Канал.
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Деокупація Криму наближається
Юсов наголосив, що на окупованих територіях, зокрема – і в Криму, залишаються українські громадяни. Такі люди чекають на деокупацію, й тому й навпаки – радіють "цвітінню бавовни".
Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому скаржитися? Українські громадяни. Проукраїнськи налаштовані люди, які чекають на повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається,
– наголосив Юсов.
Разом з тим, у ГУР МО заявили, що вибухи у Криму більше не будуть коментувати. Адже спокійно там буде лише тоді, коли півострів повернеться під контроль України та чинної влади. За словами Юсова, вибухи припиняться лише тоді, коли із захоплених територій втечуть загарбники. Окрім того, він акцентував, що до деокупації "усе, що відбувається на окупованих територіях, – за це несе відповідальність так звана "окупаційна адміністрація".
Вибухи в Криму: останні новини
- Потужний вибух пролунав 4 липня у Севастополі. Він був такої сили, що люди неабияк налякалися. Як повідомила згодом "окупаційна адміністрація", приводу для паніки немає – це плановий підрив снарядів. Місцеві ЗМІ пишуть, що можуть ліквідувати боєприпаси часів Другої світової війни, проте жителі не поспішають довіряти таким повідомленням. У мережі бідкаються, що вибухи могли лунати з іншої причини, адже раніше "такого не чули".
- Нещодавно "бавовна" завітала й на залізницю в окупованому Криму. Повідомляли, що вибухи пролунали у Кіровському районі – там невідомі підірвали залізничне полотно. Проте окупаційна влада бідкається, що атакували Крим буцімто "невідомими БпЛА".
- 24 червня вибухи лунали у Сімферополі та Армянську. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів, проте так звана "місцева влада" ніяк не прокоментувала ситуацію.