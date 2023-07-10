Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что захватчики построили в Крыму фортификационные сооружения и несколько линий обороны, также перерыли весь полуостров траншеями.

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Враг предпринимает организационные меры

К тому же оккупанты вырыли траншеи на достаточно большом расстоянии от административной границы с материковой Украиной.

Они не только готовятся к обороне, но и к отступлению. Россияне рассматривают это как вполне реалистичный сценарий. И правильно делают,

– подчеркнул представитель ГУР.

Кроме того, они предпринимают определенные организационные меры. На ряде предприятий оккупантов изъята документация и вывезена за пределы полуострова. Есть соответствующие инструкции, как действовать коллаборантам в случае экстренной эвакуации.

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Есть и многие другие признаки того, что россияне предполагают возможность отступления, ведь понимают, что Украина обязательно будет в Крыму.

Как оккупанты в Крыму готовятся к обороне: смотрите видео

Расплата неизбежна

В то же время на полуострове продолжает звучать "хлопки". Накануне были слышны взрывы в Керчи. Представитель оккупационных властей заявил, что их ПВО якобы "сбила" крылатую ракету.

"На граждан Украины разного происхождения и разной культуры, проживающих во временно оккупированном Крыму, такие процессы влияют положительно. Каждый раз, когда на полуострове случается "хлопок", люди, находящиеся в российской оккупации, чувствуют, что освобождение Крыма произойдет, и оно неизбежно. А оккупанты и коллаборанты понимают, что расплата неизбежна", – подчеркнул Андрей Юсов.

Пока оккупанты будут находиться на полуострове, "хлопки" там будут время от времени звучать. Но за это несет полную ответственность российская оккупационная власть.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года нанесла Украина. Этот удар по мосту, по ее словам, позволил украинским силам сломать логистику врага.

"Хлопок" в Керчи: что известно