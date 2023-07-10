Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зауважив, що загарбники збудували в Криму фортифікаційні споруди та кілька ліній оборони, а також перерили увесь півострів траншеями.

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Ворог вживає певні організаційні заходи

До того ж окупанти вирили траншеї на досить великій відстані від адміністративного кордону з материковою Україною.

Вони не лише готуються до оборони, а до відступу. Росіяни розглядають це як цілком реалістичний сценарій. І правильно роблять,

– підкреслив представник ГУР.

Крім того, вони вживають певні організаційні заходи. На низці підприємств окупантів вилучено документацію та вивезено за межі півострова. Є відповідні інструкції, як діяти колаборантам у випадку екстреної евакуації.

Є й багато інших ознак того, що росіяни припускають можливість відступу, адже розуміють, що Україна обов'язково буде в Криму.

Як окупанти в Криму готуються до оборони: дивіться відео

Відплата неминуча

Водночас на півострові продовжує лунати "бавовна". Напередодні було чути вибухи у Керчі. Представник окупаційної влади заявив, що їхня ППО нібито "збила" крилату ракету.

"На громадян України різного походження та різної культури, які мешкають у тимчасово окупованому Криму, такі процеси впливають позитивно. Кожного разу, коли на півострові трапляється "бавовна", люди, які перебувають у російській окупації, відчувають, що звільнення Криму відбудеться і воно неминуче. А окупанти і колаборанти розуміють, що відплата неминуча", – наголосив Андрій Юсов.

Поки окупанти будуть перебувати на півострові, "бавовна" там буде час від часу траплятися. Але за це несе повну відповідальність російська окупаційна влада.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що удар по Кримському мосту в жовтні 2022 року завдала Україна. Це ураження мосту, за її словами, дозволило українським силам зламати логістику ворога.

"Бавовна" в Керчі: що відомо