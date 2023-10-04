Зауважимо, що сталося збиття ще 28 вересня в районі окупованого міста Токмака Запорізької області. Це приблизно за 20 кілометрів від безпосередньої лінії бойових дій.

До теми Красива коробка з мотлохом усередині: що відомо про Су-35, який розбився над Херсонщиною

Росія ліквідувала свій винищувач

Як наголошують у Лондоні, ворог втратив близько 90 літаків з нерухомим крилом від початку повномасштабної війни. Серед них, вочевидь, уже 5 авіасуден Су-35С разом з моделлю FLANKER M, що розбилася нещодавно над Токмаком.

Су-35С є найсучаснішим російським бойовим реактивним літаком, який широко поширений на озброєнні,

– йдеться у повідомленні.

Важливо акцентувати, що трапилася ця "катастрофа" саме в районі Токмака – добре укріпленого міста, у якому окупанти розмістили свій штаб. Власне, звідти загарбники отримують вказівки щодо ведення бойових дій на найзапеклішій ділянці фронту – Запорізькому напрямку.

Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони розташовані в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективні глибокі удари по таких місцях.

Зверніть увагу! Су-35 – це, за словами росіян, "модернізована версія" літака Су-27. Авіасудно нібито має посилений планер, а також у нього відсутнє переднє горизонтальне оперення і гальмівний щиток. Водночас Су-35 навіть не мають навіть AESA – передового радара з системою електронного сканування. Зате такі винищувачі устатковані двигунами, що надзвичайно димлять.

Деталі знищення С-35