Ворог неначе наперед перевіряє, як росіяни відреагують на відхід російського війська з Токмака. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що окупанти активно будують укріплення. Проте все-таки відхід з міста можливий, але лише за однієї умови.

Може бути цікавим Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

За якої умови росіяни покинуть Токмак

"Дії росіян говорять про те, що вони нікуди йти з Токмака не збираються. Адже проводиться серйозна підготовка: будуються додаткові фортифікаційні споруди, які заливають бетоном, туди підвозять військові частини та перекидають техніку, в основному з Криму", – наголосив військовий експерт.

Російські загарбники намагаються створити потужний укріплений район. Проте, на думку Світана, він буде важливим для ворога лише тоді, якщо Сили оборони підуть чоло-в-чоло на укріплення. Навряд чи військове керівництво України ухвалить таке рішення.

Полковник ЗСУ в запасі вважає, що залізничне сполучення Токмак – Чернігівка можна перерізати, якщо рухатися на 15 – 20 кілометрів північніше від Токмака. Після виходу на залізничну дорогу можна буде контролювати шосе за допомогою артилерії, яка йде з Бердянська на Токмак.

Що відомо про ситуацію навколо міста Токмак: дивитися відео

Тобто перерізати дві основні артерії. Одна з основних – сухопутний коридор з Криму,

– зауважив льотчик-інструктор.

Зазначимо, росіяни укріплюються, але можливість відходу з Токмака зберігається. Тож, найімовірніше, якщо українські захисники глибоко вклиняться на південний схід від Токмака, то окупанти розглядатимуть можливість відходу з позиції у місті.

Може повторитися Херсонський сценарій

У 2022 році росіяни подібно укріплювали правобережжя Херсонщини та обласний центр. Проте, коли Сили оборони почали контролювали логістичні сполучення та завдавати ударів по мостах через річку Дніпро, росіяни ухвалили рішення про відхід.

Імовірно, таку тактику наші командири використають й при обході Токмака, змушуючи росіян вийти з напівоточеного гарнізону,

– підсумував Роман Світан.

Ситуація у Токмаку: що відомо