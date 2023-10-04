Враг будто заранее проверяет, как россияне отреагируют на уход российского войска из Токмака. Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что оккупанты активно строят укрепления. Однако все-таки уход из города возможен, но только при одном условии.

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При каком условии россияне покинут Токмак

"Действия россиян говорят о том, что они никуда уходить из Токмака не собираются. Ведь проводится серьезная подготовка: строятся дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят военные части и перебрасывают технику, в основном из Крыма", – подчеркнул военный эксперт.

Российские захватчики пытаются создать мощный укрепленный район. Однако, по мнению Свитана, он будет важен для врага лишь тогда, если Силы обороны пойдут лоб в лоб на укрепление. Вряд ли военное руководство Украины примет такое решение.

Полковник ВСУ в запасе считает, что железнодорожное сообщение Токмак – Черниговка можно перерезать, если двигаться на 15 – 20 километров севернее Токмака. После выхода на железнодорожную дорогу можно будет контролировать шоссе с помощью артиллерии, идущей из Бердянска на Токмак.

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То есть, перерезать две основные артерии. Одна из основных – сухопутный коридор из Крыма,

– заметил летчик-инструктор.

Отметим, россияне укрепляются, но возможность ухода из Токмака сохраняется. Вероятнее всего, если украинские защитники глубоко вклинятся юго-восточнее Токмака, то оккупанты будут рассматривать возможность ухода с позиции в городе.

Может повториться Херсонский сценарий

В 2022 году россияне подобно укрепляли правобережье Херсона и областной центр. Однако, когда Силы обороны начали контролировать логистические сообщения и наносить удары по мостам через реку Днепр, россияне приняли решение об уходе.

Вероятно, такую тактику наши командиры используют и при обходе Токмака, заставляя россиян выйти из полу окруженного гарнизона.

– подытожил Роман Свитан.

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