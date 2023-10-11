З 24 лютого 2022 року втрати ворога в особовому складі становлять 283 900 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх точно через бої на фронті – важко.
Дивіться також "Вже розказав усе, що знав": у 3 штурмовій показали полоненого комбата 72 російської бригади
Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 4863 (+34);
- бойових броньованих машин – 9220 (+91);
- артилерійських систем – 6731 (+18);
- РСЗВ – 809 (+1);
- засоби ППО – 545 (+1);
- літаків – 316 (+1);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19);
- крилаті ракети – 1530 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20);
- спеціальна техніка – 965 (+4).
Втрати росіян 11 жовтня 2023 року
Втрати ворога на фронті: останні новини
- На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни втратили вже майже 2 батальйони тільки за тиждень. Військові розповіли, що тільки за тиждень штурмових дій біля Макіївки вороги втратили половину батальйону загиблими та ще півтора батальйону – пораненими.
- Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що вони захопили у полон командира російського батальйону "Алга", якого після поранення окупанти кинули стікати кров'ю на полі бою. Він поділився з нашими воїнами цікавою інформацією.
- Біля Токмака на Запоріжжі 8 жовтня пролунали потужні вибухи. За словами Івана Федорова, наші сили потужно вдарили по ворогові, ліквідувавши боєприпаси, які зберігалися на одному з залізничних вузлів.