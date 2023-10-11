З 24 лютого 2022 року втрати ворога в особовому складі становлять 283 900 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх точно через бої на фронті – важко.

Дивіться також "Вже розказав усе, що знав": у 3 штурмовій показали полоненого комбата 72 російської бригади

Що відомо про втрати ворога у техніці

танків – 4863 (+34);

бойових броньованих машин – 9220 (+91);

артилерійських систем – 6731 (+18);

РСЗВ – 809 (+1);

засоби ППО – 545 (+1);

літаків – 316 (+1);

гелікоптерів – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19);

крилаті ракети – 1530 (+0);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20);

спеціальна техніка – 965 (+4).



Втрати росіян 11 жовтня 2023 року

Втрати ворога на фронті: останні новини