У 3-й ОШБр зауважили, що обмінний фонд поповнився одним з найпрофесійніших російських комбатів, вихідцем із Татарстану з позивним "Шайтан". Подробиці розповів командир 2 штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук.

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Двом іншим комбатам тієї ж 72 бригади збройних сил Росії, яка воює на Бахмутському напрямку, пощастило менше – обидва уже у статистиці втрат Генштабу, їх ліквідовано.

Що ж. Ми говорили про трьох ліквідованих комбатів 72 бригади ЗС РФ в Андріївці, по суті, і не збрехали. "Медведь" і "Авангард" і справді були задвохсочені, а "Шайтан" потрапив до нас в полон. Брали його бійці другої роти 2 штурмбату, хоча це , безумовно, спільна перемога усієї бригади,

– зазначив Кухарчук.

Він також опублікував світлину з полоненим російським командиром.



Шайтан у компанії українських воїнів / Фото з інстаграму Дмитра Кухарчука

За словами українського воїна, полонити командира такого рівня дуже велика удача. Особливо якщо мова йде про "одного з найпрофесійніших комбатів Росії", як у випадку з "Шаманом".

Комбат уже розказав багато цікавого

Полонений окупант вже почав ділитися з українськими воїнами "цікавою" інформацією.

"Всі карти одразу не відкриватиму, але цікавого дуже багато. З того що можу сказати наразі, – в липні, коли моя знову ж таки друга рота штурмувала одну з лісосмуг біля Андріївки, у стрілковому бою нами був ліквідований командир 85 бригади ворожої армії, про що ми дізналися після показів "Шайтана", – заявив український воїн.

За Росію воює багато досвідчених офіцерів

Кухарчук також опублікував інтерв'ю захопленого в полон окупанта, яке той свого часу давав місцевим журналістам у Татарстані, зауваживши, що це "найкраще нагадування про те, що воюємо ми не з дегенератами, а освіченими офіцерами у поколіннях". Він застеріг від недооцінювання ворога.

"Мені хотілось би написати, що в Росії справи геть кепські, якщо у них комбати і комбриги жмуряться від стрілкотні, але навіть у цьому переможному дописі хочу нагадати вам, що ми воюємо з однією з найсильніших армій світу і кожна вдала операція дається нам непростою ціною", – написав Кухарчук.

Також український воїн зауважив, що в Росії все ще достатньо людського ресурсу і засобів. А відтак, закликав громадян України до мобілізації.

"Мобілізація до 3 штурмової – можливість ліквідовувати старший офіцерський склад окупанта", – додав Кухарчук.

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