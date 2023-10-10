Так, лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 450 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць її техніки перетворили на брухт.

До речі ССО влаштували росіянам вогняні "жнива" на Запорізькому напрямку: потужні кадри

Актуальні втрати Росії

  • Особового складу – близько 283 080 (+450) осіб,
  • танків – 4829 (+6),
  • бойових броньованих машин – 9129 (+3),
  • артилерійських систем – 6713 (+7),
  • РСЗВ – 808 (+0),
  • засобів ППО – 544 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),
  • крилатих ракет – 1530 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12),
  • спеціальної техніки – 961 (+2).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ