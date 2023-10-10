Так, лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 450 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць її техніки перетворили на брухт.
До речі ССО влаштували росіянам вогняні "жнива" на Запорізькому напрямку: потужні кадри
Актуальні втрати Росії
- Особового складу – близько 283 080 (+450) осіб,
- танків – 4829 (+6),
- бойових броньованих машин – 9129 (+3),
- артилерійських систем – 6713 (+7),
- РСЗВ – 808 (+0),
- засобів ППО – 544 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),
- крилатих ракет – 1530 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12),
- спеціальної техніки – 961 (+2).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ