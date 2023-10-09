Наші оборонці знищили ворожі артустановки, РСЗВ та спецтехніку. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри.

Важливо Українські військові знищили склад й живу силу окупантів під Бахмутом: разюче відео

ССО влаштували ворогу вогняні "жнива" на Запорізькому напрямку

Так, "жнива" оператори Сил спеціальних операцій влаштували на Запорізькому напрямку.

Це стало можливим завдяки професійно проведеній розвідці. Справу довершили артилеристи дружніх підрозділів Сил оборони. Наші воїни навели їх на цілі і корегували вогонь гармат,

– зазначили захисники.

У підсумку один з підрозділів ССО лише за кілька днів знищив артустановки, РСЗВ, живу силу, спецтехніку, автомобілі і засіб РЕБ російських терористів.

Знищення окупантів на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 9 жовтня українські оборонці вже знищили 282 630 бійців так званої "другої армії світу". Лише за минулу добу – 350 окупантів. Втрати у техніці: