Наши защитники уничтожили вражеские артустановки, РСЗО и спецтехнику. В сети уже обнародовали соответствующие кадры.

Важно Украинские военные уничтожили склад и живую силу оккупантов под Бахмутом: поразительное видео

ССО устроили врагу огненную "жатву" на Запорожском направлении

Так, "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении.

Это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело завершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Наши воины навели их на цели и корректировали огонь пушек,

– отметили защитники.

В итоге одно из подразделений ССО лишь через несколько дней уничтожило артустановки, РСЗО, живую силу, спецтехнику, автомобили и средство РЭБ российских террористов.

Уничтожение оккупантов на Запорожском направлении: смотрите видео

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 9 октября украинские защитники уже уничтожили 282 630 бойцов так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки – 350 оккупантов. Потери в технике: