Обратим внимание, что общие потери врага ошеломляют еще больше. За более чем полтора года полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали 282 630 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что реальные потери могут быть еще больше, ведь точно подсчитать оккупантов, отправленных на "концерт Кобзона", крайне сложно в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

И это далеко не все. Также у российских захватчиков стало гораздо меньше техники. За более чем 18 месяцев в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Добавим, что так называемая "вторая армия мира" не досчитается еще и нескольких сотен самолетов, вертолетов, РСЗО и средств ПВО. Уничтожили еще и 20 судов, а также 1 подлодку. Заметим, что наиболее эффектной потерей оккупантов все еще остается крейсер "Москва", который продолжает отлеживаться на дне Черного моря.

танков – 4 823;

боевых бронированных машин – 9 126;

артиллерийских систем – 6 706;

РСЗО – 808;

средства ПВО – 543;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 190;

крылатые ракеты – 1 530;

корабли/катера – 20;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 113;

специальная техника – 959.



Актуальные потери врага по состоянию на 9 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на детали с утренней сводки Генштаба ВСУ. В ней отмечали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

Между тем подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района скопления живой силы и 2 склада боеприпасов оккупантов.