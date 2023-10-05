На кадрах можно увидеть, как украинские военные мощно атаковали россиян у линии фронта. Соответствующее видео предоставила 24 Каналу 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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Украинские военные нанесли урон врагу возле Бахмута

На видео можно увидеть, как прицельным ударом наши защитники ликвидировали вражеский склад с боеприпасами на Бахмутском направлении. На месте попадания образовался густой столб дыма, а сами снаряды врага просто взмыли в воздух.

Как воины 30 ОМБр уничтожают врага на Бахмутском направлении: смотрите видео

Также военные показали, как они ликвидируют самих оккупантов, приехавших на фронт убивать украинцев и наносить удары по населенным пунктам нашего государства. От одного удара захватчик "отправился на концерт Кобзона", а на украинской земле стало на одного оккупанта меньше.

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