На кадрах можна побачити, як українські військові потужно атакували росіян поблизу лінії фронту. Відповідне відео надала 24 Каналу 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
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Українські військові завдали втрат ворогу біля Бахмута
На відео можна побачити, як прицільним ударом наші захисники ліквідували ворожий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку. На місці влучання утворився густий стовп диму, а самі снаряди ворога просто злетіли у повітря.
Як воїни 30 ОМБр нищать ворога на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Також військові показали, як вони ліквідовують самих окупантів, які приїхали на фронт вбивати українців і завдавати ударів по населених пунктах нашої держави. Від одного удару загарбник "відправився на концерт Кобзона", а на українській землі стало на одного окупанта менше.
Росіяни мають шалені втрати в Україні
- Речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що кожного дня на зазначеній ділянці фронту гине близько 250 окупантів. Крім того, він наголосив, що все більша кількість російських солдатів хоче здаватися у полон до ЗСУ.
- Крім того, наші захисники ліквідували бронегрупу окупантів поблизу Урожайного у Донецькій області. Зокрема, ЗСУ вдалося знищити 6 танків, 3 БМП, а також ліквідувати 30 російських солдатів.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наших захисникам вдалося встановити новий рекорд зі знищеної техніки ворога. Так, наша армія протягом тижня вразила 220 одиниць техніки росіян.
- До того ж, за даними аналітиків, українській армії вдалося знищити близько 20% реактивних систем залпового вогню ворога. Цей підрахунок ведеться з початку повномасштабного вторгнення Росії проти нашої держави.