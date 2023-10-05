На кадрах можна побачити, як українські військові потужно атакували росіян поблизу лінії фронту. Відповідне відео надала 24 Каналу 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

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Українські військові завдали втрат ворогу біля Бахмута

На відео можна побачити, як прицільним ударом наші захисники ліквідували ворожий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку. На місці влучання утворився густий стовп диму, а самі снаряди ворога просто злетіли у повітря.

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Також військові показали, як вони ліквідовують самих окупантів, які приїхали на фронт вбивати українців і завдавати ударів по населених пунктах нашої держави. Від одного удару загарбник "відправився на концерт Кобзона", а на українській землі стало на одного окупанта менше.

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