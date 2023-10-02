Міністр цифрової трансформації розповів, що загалом впродовж тижня оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки.

До теми ЗСУ побили рекорд знищення російської артилерії: чому це так важливо для просування наших військ

Скільки ворожої техніки знищили за тиждень за допомогою дронів

Михайло Федоров зазначив, що за тиждень українська армія дронів понищила рекордну кількість російської артилерії.

У росіян — мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти — менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах,

– зазначив він.

Загалом було знищено 220 одиниць ворожої техніки, зокрема:

33 танки,

33 БМП,

17 САУ,

69 гармат,

41 вантажівку,

10 одиниць радіоелектронного обладнання,

10 мінометів/ПТРК/кулеметів,

3 РСЗВ.

Окрім цього, було влучання у 142 опорних пунктів ворога та 17 складів з боєкомплектами та паливом. Також за допомогою дронів впродовж тижня вдалося ліквідувати 52 окупантів.

Дякую воїнам за титанічну роботу, щотижневі рекорди та неймовірний темп,

– сказав Михайло Федоров.



Кількість ураженої техніки дронами за тиждень / Михайло Федоров

Втрати ворога у повномасштабній війні

Зазначимо, від 24 лютого 2022 року станом на ранок 2 жовтня Росія втратила у війні проти України 279 080 своїх військових. Лиш за минулу добу було ліквідовано понад пів тисячі окупантів.

Також вороги втратили понад 4,7 тисячі танків, 9 тисяч бойових броньованих машин, більш ніж 6,5 тисячі артилерійських систем та ще тисячі одиниць різноманітної техніки, зокрема катери, кораблі, літаки, гелікоптери та навіть підводний човен. Таких масштабних втрат сучасна Росія не зазнавала ще у жодній війні.