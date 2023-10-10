Так, только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 450 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц ее техники превратили в металлолом.
Кстати говоря ССО устроили россиянам огненную жатву на Запорожском направлении: мощные кадры
Актуальные потери России
- Личного состава – около 283 080 (+450),
- танков – 4829 (+6),
- боевых бронированных машин – 9129 (+3),
- артиллерийских систем – 6713 (+7),
- РСЗО – 808 (+0),
- средств ПВО – 544 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
- крылатых ракет – 1530 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12),
- специальной техники – 961 (+2).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок"
- Накануне в СБУ сообщили, что сотрудники Запорожского управления во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепок". Она – гордость оккупантов.
- Правда, была гордостью. СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок". Наши артиллеристы ликвидировали его вместе с экипажем и полным боекомплектом.
- Кстати, в результате детонации получился отличный салют, увидеть который можно здесь.