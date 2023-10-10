Так, только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 450 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц ее техники превратили в металлолом.

Кстати говоря ССО устроили россиянам огненную жатву на Запорожском направлении: мощные кадры

Актуальные потери России

  • Личного состава – около 283 080 (+450),
  • танков – 4829 (+6),
  • боевых бронированных машин – 9129 (+3),
  • артиллерийских систем – 6713 (+7),
  • РСЗО – 808 (+0),
  • средств ПВО – 544 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
  • крылатых ракет – 1530 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12),
  • специальной техники – 961 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок"

  • Накануне в СБУ сообщили, что сотрудники Запорожского управления во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепок". Она – гордость оккупантов.
  • Правда, была гордостью. СБУ навела HIMARS на российский "Солнцепок". Наши артиллеристы ликвидировали его вместе с экипажем и полным боекомплектом.
  • Кстати, в результате детонации получился отличный салют, увидеть который можно здесь.