Президент України зазначив, що вирішальний період – найважчий. Тож спрогнозувати закінчення бойових дій зараз складно.

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Зеленський заявив, що зараз завершальний етап війни

Румунські журналісти запитали у Володимира Зеленського про те, коли закінчиться війна. Він відповів, що ніхто нині не може назвати точну дату, однак зазначив, що українські захисники продовжують контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій країни.

Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також переконаний, що наразі між Росією та Україною остання частина війни. Однак разом з тим вона є найважчою.

Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період – захоплення, потім зупинка наступу (ворожих військ – 24 Канал) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій,

– заявив президент.

Він зазначив, що контрнаступ українських воїнів тривають. Глава держави визнав, що наразі є багато проблем і ми втрачаємо багато людей, однак, за його словами, ініціатива за нами й наші війська рухаються вперед.

На запитання, чи потисне руку Владіміра Путіна, щоб зупинити війну в Україні, Зеленський пояснив, що російський диктатор абсолютно не хоче закінчувати конфлікт та вести переговори. Наразі російський президент хоче рухатися вперед. Його мрія – контролювати території, які входили в СРСР.

Яка ситуація на фронті