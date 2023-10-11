Президент Украины отметил, что решающий период – самый трудный. Так что спрогнозировать окончание боевых действий сейчас сложно.
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Зеленский заявил, что сейчас завершающий этап войны
Румынские журналисты спросили Владимира Зеленского о том, когда закончится война. Он ответил, что никто сейчас не может назвать точную дату, однако отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.
Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать,
– сказал Владимир Зеленский.
Он также убежден, что между Россией и Украиной сейчас последняя часть войны. Однако вместе с тем она самая тяжелая.
Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период – захват, затем остановка наступления (вражеских войск – 24 Канал) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой,
– заявил президент.
Он отметил, что контрнаступление украинских воинов продолжается. Глава государства признал, что сейчас много проблем и мы теряем много людей, однако, по его словам, инициатива за нами и наши войска двигаются вперед.
На вопрос, пожмет ли он руку Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине, Зеленский объяснил, что российский диктатор абсолютно не хочет заканчивать конфликт и вести переговоры. Пока российский президент хочет двигаться вперед. Его мечта – контролировать входящие в СССР территории.
Какая ситуация на фронте
- ВСУ продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на позициях и наносят врагу значительные потери.
- Однако вместе с тем Россия возобновила активное наступление фактически на всех восточных направлениях – только за минувшие сутки на фронте было более сотни боевых столкновений. Сейчас самые активные бои ведутся в районе Авдеевки.