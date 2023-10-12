Водночас експерти з американського Інституту вивчення війни підкреслили, що російські загарбники навряд чи досягнуть значних успіхів під українською Авдіївкою. За словами аналітиків, саме місто має потужне укріплення.

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Яка ситуація в росіян поблизу Авдіївки

Аналітики, посилаючись на російські джерела, відзначили, що Росія все ж має певні успіхи в цьому районі. Зокрема, вони наголосили, що, ймовірно, російські війська застосовують "уроки", засвоєні під час операцій на півдні України та інших ділянках фронту.

Російські сили приділяють значну увагу контрбатарейній боротьбі, використовують системи радіоелектронної боротьби, ведуть артилерійську підготовку поля бою та демонструють "чітку взаємодію" між командуванням, штурмовими групами, аеророзвідкою та елементи артилерії,

– підкреслили експерти.

Крім того, експерти розповіли, що на цьому напрямку російські війська не застосовують так звані "м'ясні" штурми. В ISW припустили, що окупанти також ефективно застосовують повітряну розвідку та міжпідрозділовий зв'язок.

Аналітики відмітили, що більшість російських сил, які нині воюють у районі Авдіївки, ймовірно, є солдатами 1 армійського корпусу терористичного формування "ДНР", який переважно контролює російська 8 загальновійськова армія.

"ISW не помітив жодних елементів 8-ї загальновійськової армії, які не належать до формувань "ДНР", залучених до поточних атак, і ISW оцінює поточні наступальні зусилля Росії в районі Авдіївки, які, ймовірно, в основному складаються з цих сил", –сказали в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики підкреслили, що окупаційні війська страждають від проблем, пов'язаних з образливою командною культурою, поганою дисципліною та мінімальною підготовкою. Ба більше, всі ці проблеми були загострені ширшими проблемами з інтеграцією більш нерегулярної структури сил "ДНР" у регулярні війська Росії.

Чи матиме Росія успіхи під Авдіївкою

Аналітики наголосили, що адаптації та успіхи російської армії під Авдіївкою на тактичному рівні, навряд чи перетворяться на ширші оперативні та стратегічні переваги для російських сил. Зокрема, за даними геолокаційних кадрів, російські війська зосереджені на південний захід від Авдіївки, однак вони не зможуть завершити оточення українського міста.

Авдіївка є добре укріпленою та захищеною українською фортецею, що, ймовірно, ускладнить можливість російських військ наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити. Крім того, російські війська вже контролюють сегменти критичної траси N20 та інші маршрути, тому гіпотетичне захоплення міста не відкриє нових шляхів просування до решти Донецької області,

– розповіли в ISW.

Наостанок експерти наголосили, що, ймовірно, російські сили мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зафіксувати українські сили та не дати їм передислокуватися на інші ділянки фронту. Проте українські офіційні особи вже визначили наступ на Авдіївку як російську "фіксувальну операцію", і навряд чи будуть додатково туди направляти значне підкріплення.

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