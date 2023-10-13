Однако ВСУ мощно удерживают свои позиции. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация возле Авдеевки
По словам Барабаша, уже четвертые сутки возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. Также активно работает вражеская авиация.
По Авдеевке – ночь была очень горячая. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали – их очень много – сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Оккупанты лезут, как тараканы, очень много,
– рассказал глава ГВА.
Барабаш отметил, что российские террористы хотят взять Авдеевку в окружение. Однако украинские защитники неизменно стоят на своих позициях.
На сегодняшний день очень усложнена логистика в Авдеевке. Власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.
"Пытаемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то пытаемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть – и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", – добавил Барабаш.
Обострение вблизи Авдеевки: что известно
- Михаил Подоляк сообщал, что на Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои.
- По его словам, оккупанты пытаются отвлекать внимание ВСУ, чтобы наши бойцы не продвигались на Юге. Враг наносит контрудары, но ситуация под нашим контролем.
- Подоляк отметил, что ВСУ воюют с регулярной армией. На Авдеевском направлении частично имеются контрактные части, которые имели длительную подготовку, не только мобилизованные.