Об этом 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Россия будет пытаться расшатать ситуацию на разных направлениях фронта.
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"Я не совсем понимаю, когда говорят, что Россия должна сидеть только в глухой обороне. Россия будет пытаться расшатать те или иные наши направления, отвлечь внимание, чтобы мы не могли подвозить туда ресурсы. Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Очень тяжелые бои? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать на этих направлениях? Абсолютно", – заметил чиновник.
Авдеевское направление держится
Михаил Подоляк отметил, что украинская армия уже не такая, какой была год назад. ВСУ понимают планы России и могут противостоять врагу. Однако украинским защитникам нужно больше ресурсов, например, тех же артиллерийских снарядов. Над этим вопросом работают.
Авдеевское направление держится. Продолжаются положительные наступательные действия на Токмакском, Бахмутском направлениях и так далее. Идет война. Сегодня этап, когда мы доминируем, имеем инициативу. Но это не значит, что мы масштабно и быстро выйдем к границам Украины. Это означает, что идет жесткое уничтожение российских остаточных военных возможностей,
– объяснил он.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что ВСУ воюют с регулярной армией. На Авдеевском направлении частично есть контрактные части, которые имели длительную подготовку, не только мобилизованные. Однако украинское командование держит ситуацию под контролем.
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Ситуация на Авдеевском направлении: главное
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении наши ВСУ мужественно держат оборону. За прошедшие сутки украинские бойцы отбили более 10 атак оккупантов в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.
- Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Александр Штупун прокомментировал обострение на Авдеевском направлении. Он рассказал, что Россия рассматривает Авдеевку как возможность одержать какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. По его словам, приоритеты военно-политического руководства России изменились. Сейчас захват Авдеевки для врага – это мало не наибольшее, чего он может достичь на этом этапе.
- Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что для наступления на Авдеевском направлении российские захватчики собрали 2 тысячи боевиков. По состоянию на 11 октября враг штурмует украинские позиции в большинстве группами от 20 до 30 бойцов из разных направлений вблизи Авдеевки, однако уже не использует технику.