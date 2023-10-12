Об этом 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Россия будет пытаться расшатать ситуацию на разных направлениях фронта.

К теме Россияне наступают пехотой и под шквальными обстрелами: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

"Я не совсем понимаю, когда говорят, что Россия должна сидеть только в глухой обороне. Россия будет пытаться расшатать те или иные наши направления, отвлечь внимание, чтобы мы не могли подвозить туда ресурсы. Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Очень тяжелые бои? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать на этих направлениях? Абсолютно", – заметил чиновник.

Авдеевское направление держится

Михаил Подоляк отметил, что украинская армия уже не такая, какой была год назад. ВСУ понимают планы России и могут противостоять врагу. Однако украинским защитникам нужно больше ресурсов, например, тех же артиллерийских снарядов. Над этим вопросом работают.

Авдеевское направление держится. Продолжаются положительные наступательные действия на Токмакском, Бахмутском направлениях и так далее. Идет война. Сегодня этап, когда мы доминируем, имеем инициативу. Но это не значит, что мы масштабно и быстро выйдем к границам Украины. Это означает, что идет жесткое уничтожение российских остаточных военных возможностей,

– объяснил он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что ВСУ воюют с регулярной армией. На Авдеевском направлении частично есть контрактные части, которые имели длительную подготовку, не только мобилизованные. Однако украинское командование держит ситуацию под контролем.

Подоляк о боях возле Авдеевки: смотрите видео

Ситуация на Авдеевском направлении: главное