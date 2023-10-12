Про це 24 Каналу повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Росія пробуватиме розхитати ситуацію на різних напрямках фронту.

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"Я не зовсім розумію, коли говорять, що Росія має сидіти тільки в глухій обороні. Росія пробуватиме розхитати ті чи інші наші напрямки, відвернути увагу, щоб ми не могли підвозити туди ресурси. Вони сконцентрувалися і йдуть на Авдіївському напрямку. Дуже тяжкі бої? Так. Наші стоять? Безумовно. Розуміють, як треба воювати на цих напрямках? Абсолютно", – зауважив посадовець.

Авдіївський напрямок тримається

Михайло Подоляк зазначив, що українська армія вже не така, якою була рік тому. ЗСУ розуміють плани Росії та можуть протистояти ворогу. Однак українським захисникам потрібно більше ресурсів, до прикладу, тих же артилерійських снарядів. Над цим питанням працюють.

Авдіївський напрямок тримається. Тривають певні позитивні наступальні дії на Токмакському, Бахмутському напрямках тощо. Триває війна. Сьогодні етап, коли ми домінуємо, маємо ініціативу. Але це не означає, що ми масштабно й швидко вийдемо до кордонів України. Це означає, що триває жорстке знищення російських залишкових військових спроможностей,

– пояснив він.

Радник голови ОПУ підкреслив, що ЗСУ воюють з регулярною армією. На Авдіївському напрямку частково є контрактні частини, які мали тривалу підготовку, не тільки мобілізовані. Однак українське командування тримає ситуацію під контролем.

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