У середу, 11 жовтня, голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що уже другу добу тривають активні бойові дії поблизу населеного пункту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Поблизу Авдіївки – активні бойові дії

За словами посадовця, 10 жовтня, близько 15:00 ворог активізувався на цій ділянці фронту та почав масовано обстрілювати позиції Збройних Сил навколо Авдіївки. Разом з тим нашим захисникам вдалось знищили близько 60 одиниць техніки противники, зокрема 16 танків.

Станом на 11 атаки Росія штурмує українські позиції здебільшого групами від 20 до 30 бійців із різних напрямків поблизу Авдіївки Донецької області, однак уже не використовує техніку.

Вчора (10 жовтня – 24 Канал), дякувати Богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей (цивільних – 24 Канал). Не було поранених і загиблих, скоріш за все, вони просто чули це, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили,

– заявив Барабаш.

Водночас 11 жовтня стало відомо про загиблого чоловіка 1938-го року народження, а також двох постраждалих.

Окрім того, загарбники завдали авіаудару по Авдіївці вранці 11 жовтня, внаслідок чого під завалами опинились люди – ймовірно, літні чоловік та жінка.

Сьогодні зранку вже близько 10 ракет вдарили по території міста, є влучання по багатоповерхових будинках, є влучання і просто на відкриту місцину, є влучання по території Авдіївського коксохімічному заводу.

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На думку воєнного журналіста Юрія Бутусова, Авдіївка має стратегічне значення для ворога. Це місто фактично є воротами в тимчасово окупований Донецьк – від цього населеного пункту загарбники намагатимуться відтіснити ЗСУ.

Разом з тим в Інституті вивчення війни констатували загострення ситуації поблизу Авдіївки. За словами експертів, цими штурмами окупанти також мають на меті змусити Генштаб ЗСУ перекинути сили зі Запорізького напрямку, де триває контрнаступ.