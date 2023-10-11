Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, росіяни давно не вели штурмових дій на Авдіївському напрямку.

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Росіяни хотіли оточити Авдіївку

Андрій Крамаров зазначив, що росіяни обрали Авдіївський напрямок для штурмів "вимушено". Минулого тижня ворог атакував Лимано-Куп'янський напрямок, але зазнав серйозних втрат та наразі припинив там активний наступ. Можливо, спробують наступати там знову.

Також окупанти мають великі втрати під Бахмутом та не мають ні сил, ні засобів, щоб змінити хід бойових дій. Їхній наступ на Кліщіївку, Андріївку також провалився. Ворог вкотре намагався просунутись у Мар'їнці, через яку нікому неможливо пройти, та знову зазнав втрат. Контратакувати на Півдні по плацдармі на Роботине, щоб зупинити просування ЗСУ, також не вдається. Натомість росіянам потрібні якісь перемоги.

На Авдіївському напрямку перебували певні сили. Вони доволі давно не вели там активних штурмових дій. В Авдіївці, як правило, завдавалися артилерійські удари і удари з тактичної авіації. Оцінивши свої сили на фронті, росіяни вирішили спробувати замкнути Авдіївський виступ. Для того, щоб оточити Авдіївку, їм потрібно було б взяти під контроль по прямій лінії територію у 20 кілометрів,

– пояснив він.

Загарбники використовували свою стару тактику – наступали великими колонами, які були з набагато нижчою кваліфікацією особового складу. Ситуація була дуже важкою. Однак росіяни отримати відповідь від ЗСУ, які гарно відпрацювали за допомогою артилерії. Ворог зазнав великих втрат.

Як наголосив військовий експерт, не можна розслаблятись на Авдіївському напрямку. За оцінками розвідки, у росіян є ресурси для повторної спроби атакувати цю ділянку фронту.

Крамаров про бої біля Авдіївки: дивіться відео

Може бути другий Бахмут

Росіяни розповідають, що Авдіївка потрібна, бо з неї ЗСУ нібито можуть наступати на Донецьк. Однак наразі українські захисники не мають такої можливості.

Зараз, на жаль, у нас нема такої можливості. На цьому відтинку ми послідовно перебували в обороні від початку року. Тому якісь побоювання, на жаль, поки що досить примарні для росіян. Хоча якщо вони у такий спосіб почнуть на цьому напрямку класти свою армію, то для них там може наступити другий Бахмут,

– додав Крамаров.

Ситуація біля Авдіївки: що відомо