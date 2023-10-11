Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, россияне давно не вели штурмовых действий на Авдеевском направлении.

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Россияне хотели окружить Авдеевку

Андрей Крамаров отметил, что россияне выбрали Авдеевское направление для штурмов "вынуждено". На прошлой неделе враг атаковал Лимано-Купянское направление, но понес серьезные потери и прекратил там активное наступление. Возможно, попытаются наступать там снова.

Также оккупанты имеют большие потери под Бахмутом и не имеют ни сил, ни средств, чтобы изменить ход боевых действий. Их наступление на Клещеевку, Андреевку тоже провалилось. Враг еще раз пытался продвинуться в Марьинке, через которую никому невозможно пройти, и снова понес потери. Контрактовать на Юге по плацдарму на Роботино, чтобы остановить продвижение ВСУ, тоже не удается. Но россиянам нужны какие-то победы.

На Авдеевском направлении были определенные силы. Они давно не вели там активных штурмовых действий. В Авдеевке, как правило, наносились артиллерийские удары и удары с тактической авиации. Оценив свои силы на фронте, россияне решили попытаться закрыть Авдеевское выступление. Для того, чтобы окружить Авдеевку, им нужно было бы взять под контроль по прямой линии территорию в 20 километров,

– объяснил он.

Захватчики использовали свою старую тактику – наступали большими колоннами, которые были с гораздо более низкой квалификацией личного состава. Ситуация была очень тяжелая. Однако россияне получить ответ от ВСУ, которые хорошо отработали с помощью артиллерии. Враг понес большие потери.

Как подчеркнул военный эксперт, нельзя расслабляться на Авдеевском направлении. По оценкам разведки, у россиян есть ресурсы для повторной попытки атаковать этот участок фронта.

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Может быть второй Бахмут

Россияне рассказывают, что Авдеевка нужна, потому что из нее ВСУ якобы могут наступать на Донецк. Однако пока у украинских защитников нет такой возможности.

Сейчас, к сожалению, у нас нет такой возможности. На этом отрезке мы последовательно находились в обороне с начала года. Поэтому какие-то опасения, к сожалению, пока достаточно призрачны для россиян. Хотя если они таким образом начнут на этом направлении класть свою армию, то для них там может наступить второй Бахмут,

– добавил Крамаров.

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