Про це повідомив керівник ОП. Андрій Єрмак наголосив, що українська армія тримає позиції у складних умовах.
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"Мета ворога незмінна – вбити нас усіх"
Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м'ясом,
– розповів Єрмак.
Очільник ОП наголосив, ми всі повинні пам'ятати, що війна продовжується.
Мета ворога незмінна – вбити нас усіх,
– підкреслив Єрмак.
Також зауважив, що росіяни не цінують своїх людей. Загарбники роблять ставку на кількість. Тим часом наша сила – в якості та єдності, холодному розрахунку потреб для того, щоб знищити ворога.
"Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", – наголосив посадовець.
Зауважимо, у мережі поширили відео, на якому, ймовірно, застосування росіянами фосфорних бомб.
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