Собственно, 14 октября 1942 года считается официальной датой создания УПА. Сегодня, через 81 год после основания военного формирования, во время широкомасштабной русско-украинской войны воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко решили принять символическую присягу повстанцев.

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Мечта УПА сбылась

Как отметили в пресс-службе ОМБр, украинцам сейчас снова приходится бороться за собственное государство с оружием в руках. И продолжается эта борьба с тем же врагом, которого уничтожали наши деды-прадеды, в частности бойцы Украинской повстанческой армии.

Воины УПА мечтали, что придет время, когда один скажет "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!" Их мечта сбылась. По всему миру ныне знают лозунг украинских националистов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что наконец-то пора окончательно разбить извечного врага. "Честь всем героям Украинской повстанческой армии", – подчеркнули в 110-й ОМБр.

Украинские бойцы приняли присягу воинов УПА: смотрите видео

Обратите внимание! 110-я ОМБр названа в честь Марка Безручко – военачальника УНР. Он был одним из командиров военных формирований, одержавших победу в операции "Чудо на Висле", также известной как Варшавская битва 1920 года.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения бригада сражается в районе Авдеевки в Донецкой области. В феврале 2023 года президент Зеленский отметил ее в вечернем обращении за сбитие российского самолета вблизи этого города.