Глава государства отметил, что сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь и людей, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о визите принца Саудовской Аравии

Зеленский рассказал, что эта неделя завершается сильным дипломатическим событием – впервые за 32 года Украину посетила делегация высокого уровня из Саудовской Аравии.

Это очередной знак уважения к Украине, нашей несокрушимости и прочности, уважения мира,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что:

В понедельник в Киеве были лидер США Джозеф Байден, директор МВФ Кристалина Георгиева.

Во вторник состоялся визит главы правительства Италии Джорджи Мэлони и мощной делегации от Конгресса США – представителей Республиканской партии;

В среду были разговоры с премьер-министром Британии Риши Сунаком, президентами Пакистана и Эстонии, а также первый в истории двусторонних отношений звонок президенту Уганды.

В четверг в Киев прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес, представители глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины", был разговор с президентом Египта. Также провели исторически значимое голосование Генассамблеи ООН за украинскую резолюцию по миру и территориальной целостности нашего государства – 141 государство проголосовало за.

В пятницу в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подтвердивший, что боевые танки "Леопард" уже прибыли в Украину. Также состоялась встреча лидеров государств "Большой семерки", в которой приняла участие Украина.

"Очень важно, что России не удалось закрыть информационно наших людей и нашу землю на той части Украины, где пока есть триколор террористов. Мы должны сделать – и сделаем все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился больше", – подчеркнул Зеленский.

"Сейчас была еще хорошая встреча с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. Первый официальный визит такого уровня представителя этого государства. Конечно, работаем и над высшим уровнем визитов и отношений. Но уже сейчас мы наконец-то вышли на взаимодействие", – отметил глава государства.

По его словам, это приносит конкретный и чувствительный результат для украинцев, в том числе в том, что касается освобождения пленных. Президент поблагодарил саудовских партнеров за сотрудничество и помощь.

"Это одна неделя. И это снова и снова – усиление нашего государства, наших воинов, нашей крепости, наших международных позиций", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский встретился с представителями телемарафона

Президент рассказал, что сегодня он также встретился с представителями украинского телевидения, телевизионного марафона "Единые новости" - журналистами, редакторами, продюсерами.

Очень содержательная онлайн-встреча. Повод для встречи – годовщина марафона, благодарность всем работающим в нем. Но содержание было гораздо шире. Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что особенно это касается тех частей света, где украинская дипломатия долгими десятилетиями по разным причинам не была представлена.

"И сейчас мы должны сделать так, чтобы информационно и дипломатично мы были максимально мощными. Чтобы позиция Украины была абсолютно ясна во всех частях света. Это важно в нашей работе по обеспечению деоккупации территории, наших активных действий, которые мы планируем", – объяснил глава государства.

По его словам, чем больше знают об Украине, чем больше ее понимают, тем больше и поддерживают. Так становится ближе и победа нашего государства.

"Я еще раз благодарю всех – каждого и каждого, – кто работает в марафоне, кто создает этот информационный фундамент нашего национального единения. Спасибо за преданность украинскому делу, за искреннее желание искать и развивать форматы, которые усилят марафон, а значит, и Украину", – заявил президент.

Также он поблагодарил за: