Примечательно, что в этом же месяце, в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Министерство иностранных дел Китая обнародовало заявление из 12 пунктов, в котором призвало обе стороны прекратить огонь и начать диалог для разрешения конфликта политическим путем.

Документ не выходит за пределы обобщенного тезиса о том, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть защищены в соответствии с международным правом, включая Устав ООН. Однако в нем не содержится четкого ответа на вопрос, должна ли Москва вывести свои войска из Донбасса уже сейчас.

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Китай сделал заявление о своих когда-то потерянных территориях

Министерство природных ресурсов Китая 14 февраля опубликовало новую версию своей карты мира, которая предусматривает возвращение использования китайских названий 8 городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце 19-го и начале 20-го веков. Итак, согласно новой директиве Пекина:

Владивосток снова называется Хайшенвай, что означает "Морская огуречная бухта",

остров Сахалин – Куэдао,

Становой хребет вновь получил китайское название "Внешний хребет Синъань".

Обозреватель У Ханцзун 20 февраля заявил, что в рамках неравноправных договоров с конца 19 века китайский народ потерял в пользу Российской империи и Советского Союза 1,7 миллиона квадратных километров территории, в частности:

те территории, которые сейчас называются российским Дальневосточным регионом,

Монголию,

некоторые районы современного Кыргызстана и Казахстана.

По словам У, повторное использование китайских названий городов Дальнего Востока напоминает китайскому народу о его желании вернуть утраченные территории.

Российское правительство пока не прокомментировало этот вопрос. Однако спорно, может ли Москва жаловаться на это, поскольку Пекин, вернувшись к использованию старых китайских названий восьми городов, не изменил названий на английском.

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Как Китай потерял территории

Правительство Цин потеряло обширные территории на Севере страны из-за вторжения россиян. Нерчинский договор, подписанный в 1689 году после ряда конфликтов, определил китайско-российскую границу как Становой хребет и реку Аргунь, подтвердив суверенитет Цинского Китая над регионом, известным сейчас как Внешняя Маньчжурия.

Однако после поражения в Опиумных войнах Цинский Китай был вынужден подписать ряд договоров, которые отдавали территории и порты разным западным государствам, а также России и Японии. Эти документы получили название "Неравноправные договоры".

Начиная с Айгунского договора 1858 года и Пекинского договора 1860 года китайско-российская граница была изменена в пользу России вдоль рек Амур и Уссури. В результате Китай потерял:

регион, известный сейчас как Внешняя Маньчжурия, имеющая площадь более 1 миллиона квадратных километров,

доступ к Японскому морю.

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