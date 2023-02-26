Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, украинское видение мира зафиксировано в 10 пунктах "формулы мира", которую предложил Владимир Зеленский.

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Кравчук напомнила, что 141 государство поддержало украинскую "формулу мира" на Генассамблее ООН 23 февраля.

Что не так с китайским "мирным планом"

Что касается китайского "мирного плана", то, по словам народного депутата, это "все равно лучше, чем ничего".

Но мы не увидели там призыва к немедленному выводу российских войск с нашей территории или гарантий безопасности после победы Украины. Ведь нам нужен стабильный мир,

– подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что все страны должны иметь возможность жить в безопасности и уважать мировые правила.

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Китай наблюдает за Западом

По словам представительницы фракции "Слуга народа", Китай сейчас наблюдает за действиями коллективного Запада и за тем, как западные страны выдержат давление на мировую архитектуру безопасности.

"Это не секрет, об этом говорили и американцы. Они говорят: "Мы понимаем, что Китай наблюдает. И если мы сейчас дадим слабину, то через несколько лет увидим нападение на Тайвань", – рассказала народный депутат.

Плохой пример для диктатур

Кравчук добавила, что в будущем может сработать эффект домино.

Разные диктатуры, которые сейчас тихонько копят ракеты, будут копировать модель поведения России. Они будут понимать, что можно наплевать на мировые правила и идти захватывать территорию своих соседей,

– отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что именно уважение к суверенитету является основой мировой архитектуры безопасности, которая строилась после Второй мировой войны. Самое важное – не допустить повторения в будущем таких масштабных войн с большим количеством смертей.

"Мирный план" Китая: коротко