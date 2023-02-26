Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, украинское видение мира зафиксировано в 10 пунктах "формулы мира", которую предложил Владимир Зеленский.
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Кравчук напомнила, что 141 государство поддержало украинскую "формулу мира" на Генассамблее ООН 23 февраля.
Что не так с китайским "мирным планом"
Что касается китайского "мирного плана", то, по словам народного депутата, это "все равно лучше, чем ничего".
Но мы не увидели там призыва к немедленному выводу российских войск с нашей территории или гарантий безопасности после победы Украины. Ведь нам нужен стабильный мир,
– подчеркнула Кравчук.
Она добавила, что все страны должны иметь возможность жить в безопасности и уважать мировые правила.
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Китай наблюдает за Западом
По словам представительницы фракции "Слуга народа", Китай сейчас наблюдает за действиями коллективного Запада и за тем, как западные страны выдержат давление на мировую архитектуру безопасности.
"Это не секрет, об этом говорили и американцы. Они говорят: "Мы понимаем, что Китай наблюдает. И если мы сейчас дадим слабину, то через несколько лет увидим нападение на Тайвань", – рассказала народный депутат.
Плохой пример для диктатур
Кравчук добавила, что в будущем может сработать эффект домино.
Разные диктатуры, которые сейчас тихонько копят ракеты, будут копировать модель поведения России. Они будут понимать, что можно наплевать на мировые правила и идти захватывать территорию своих соседей,
– отметила народный депутат.
Она подчеркнула, что именно уважение к суверенитету является основой мировой архитектуры безопасности, которая строилась после Второй мировой войны. Самое важное – не допустить повторения в будущем таких масштабных войн с большим количеством смертей.
"Мирный план" Китая: коротко
- Китай предложил свое видение того, как должна завершиться война России против Украины. Президент Украины отметил, что частично согласен с "мирным планом" Китая. По словам Зеленского, в документе есть пункты, с которыми можно работать.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в "мирном плане" Китая есть по меньшей мере один пункт, с которым власть не согласна. Он связан с санкциями. Украина убеждена, что санкции – важный инструмент влияния на агрессора.
- На Западе отрицательно отреагировали на идеи Пекина. В частности, Джо Байден отверг предложенный "мирный план" Китая. Президент США отметил, что его реализация пойдет только в пользу России.
- А вот стране-террористу "мирный план" понравился. В России не только поддержали предложения Китая, но еще и дописали свои пункты.