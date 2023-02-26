Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, українське бачення миру зафіксоване у 10 пунктах "формули миру", яку запропонував Володимир Зеленський.

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Кравчук нагадала, що 141 держава підтримала українську "формулу миру" на Генасамблеї ООН 23 лютого.

Що не так з китайським "мирним планом"

Щодо китайського "мирного плану", то, за словами народної депутатки, це "все одно краще, ніж нічого".

Але ми не побачили там заклику до негайного виведення російських військ з нашої території чи безпекові гарантії після перемоги України. Адже нам потрібен стабільний мир,

– наголосила Кравчук.

Вона додала, що всі країни повинні мати можливість жити у безпеці й поважати світові правила.

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Китай спостерігає за Заходом

За словами представниці фракції "Слуга народу", Китай зараз спостерігає за діями колективного Заходу та за тим, як західні країни витримають тиск на світову архітектуру безпеки.

"Це не секрет, про це говорили і американці. Вони кажуть: "Ми розуміємо, що Китай спостерігає. І якщо ми зараз дамо слабину, то за кілька років побачимо напад на Тайвань", – розповіла народна депутатка.

Поганий приклад для диктатур

Кравчук додала, що у майбутньому може спрацювати ефект доміно.

Різні диктатури, які зараз тихенько складають ракети, будуть копіювати модель поведінки Росії. Вони розумітимуть, що можна наплювати на світові правила і йти загарбувати територію своїх сусідів,

– зазначила народна депутатка.

Вона наголосила, що саме повага до суверенітету є основою світової архітектури безпеки, яка будувалася після Другої світової війни. Найважливіше – не допустити повторення у майбутньому таких масштабних воєн з великою кількістю смертей.

"Мирний план" Китаю: коротко