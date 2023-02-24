Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого, передає 24 Канал. Він зазначив, що наразі 141 держава підтримала мирну ініціативу.

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"Я працюю з нашою командою і з партнерами України над тим, щоб долучалися не лише стратегічні союзники, які підтримують з перших хвилин неспровокованої війни. Ми хочемо, щоб були представники з різних континентів. Працюємо, щоб була Латинська Америка, були залучені представники Африки", – повідомив Зеленський.

Зауважте – пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео

Демократія та права людей на життя

За словами президента, важливо, щоб до "формули миру" долучилися Індія та Китай. Це дозволить захистити світову безпеку.

Наше завдання – залучити абсолютно всіх і показати світу, що таке повага до територіальної цілісності, статуту ООН та права людей на життя. Вважаю, що чим більше ми залучимо людей з усіх континентів, то більшою буде підтримка України. Ми зробили "формулу миру" дуже демократичною, як і все, що робимо в Україні, – заявив Зеленський.

Що відомо про "формулу миру"

Президент 15 листопада 2022 року запропонував на саміті "Великої двадцятки" мирний план. Він складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

За словами Зеленського, якщо мирний план реалізується, то він не лише зупинить війну в Україні. "Формула" допоможе ліквідувати негативні наслідки російської агресії, які відчуває весь світ.