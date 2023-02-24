Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого, передає 24 Канал. Він зазначив, що наразі 141 держава підтримала мирну ініціативу.
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"Я працюю з нашою командою і з партнерами України над тим, щоб долучалися не лише стратегічні союзники, які підтримують з перших хвилин неспровокованої війни. Ми хочемо, щоб були представники з різних континентів. Працюємо, щоб була Латинська Америка, були залучені представники Африки", – повідомив Зеленський.
Зауважте – пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео
Демократія та права людей на життя
За словами президента, важливо, щоб до "формули миру" долучилися Індія та Китай. Це дозволить захистити світову безпеку.
Наше завдання – залучити абсолютно всіх і показати світу, що таке повага до територіальної цілісності, статуту ООН та права людей на життя. Вважаю, що чим більше ми залучимо людей з усіх континентів, то більшою буде підтримка України. Ми зробили "формулу миру" дуже демократичною, як і все, що робимо в Україні, – заявив Зеленський.
Що відомо про "формулу миру"
Президент 15 листопада 2022 року запропонував на саміті "Великої двадцятки" мирний план. Він складається з 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
За словами Зеленського, якщо мирний план реалізується, то він не лише зупинить війну в Україні. "Формула" допоможе ліквідувати негативні наслідки російської агресії, які відчуває весь світ.