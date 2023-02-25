24 февраля был последний день, когда жители Литвы могли пожертвовать на радары, которые помогут ВСУ быстрее и точнее реагировать на вражеские атаки.

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Литва собрала 14 миллионов евро для Украины

Компания Narbutas пообещала удвоить сумму пожертвований, сделанных за последние 15 минут марафона.

Мы поддерживали Украину с первого дня войны – поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Сердце поет от гордости за нашу компанию, потому что в ближайшие 15 минут мы удвоим сумму, поступившую от ваших звонков,

– заявил представитель компании в эфире.

За эти 15 минут удалось собрать менее 400 тысяч, поэтому марафон продлили еще на 15 минут. Впоследствии менеджер по маркетингу Narbutas Габриеле Вайтоните-Галдикене сообщила, что компания выделит миллион евро.

Компания "Телтоника" также присоединилась к сбору, пообещав предоставить 10% от общей суммы. То есть говорится как минимум о еще 1 миллионе евро.

Смотрите фото из марафона RADAROM! / Фото LRT

Программа LRT TELEVISION 24 февраля на протяжении всего дня была посвящена исключительно Украине – во время телемарафона RADAROM! зрителей ждали специальные выпуски. В частности, говорится о:

репортажах, в которых аудитория познакомилась с героями, борющимися за Украину на поле боя,

документальных фильмах, раскрывающих реальность войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что борьба украинцев полна жертв, но она свидетельствует о чрезвычайной силе и характере нации.

Вспомним – несколько лет назад были разные разговоры – четыре, пять дней, две недели, может, выдержит, а может, нет. Сегодня мы говорим о том, что чудовище с глиняными ногами (российская армия – 24 Канал) больше не может продолжать бой и медленно поддается отчаянию,

– заявил президент.

Поэтому, по словам Науседы, в этот решающий момент стоит сделать все, чтобы украинский народ чувствовал поддержку Литвы, мужественно боролся и одержал победу.

"Я думаю, что эта война изменила нас всех, изменила Украину, изменила Литву, изменила Европу, изменила мир", – подытожил литовский лидер.

В ходе прямого эфира также выступил бывший президент Литвы Валдас Адамкус.

"Сегодня я могу только радоваться, что настроение, решительность у людей оказывать помощь украинцам продолжается, не прекращается. Но, очевидно, бремя легло на Вооруженные Силы – там нужна помощь. Народ Литвы продемонстрировал свою искренность, без колебаний показал, за что он стоит, почему он стоит, что он будет поддерживать это и дальше", – заявил Адамкус.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что сбор пожертвований – это инвестиция.

"На самом деле то, что мы делаем, очень важно, это не какое-то пожертвование, чтобы кому-то помочь – мы помогаем в первую очередь себе. Мы всегда думаем, что на правительствах лежит тяжесть, правительства должны что-то делать, но очень важно, чтобы сами люди участвовали, чтобы они были вовлечены в это, потому что самое важное состоит в том, что мы не имеем права быть уставшими", – подытожила премьер.

Обратите внимание! В годовщину полномасштабной войны в Украине литовский сейм спел гимн нашего государства. Таким образом, община Литвы в очередной раз напомнила миру, что будет стоять рядом с украинцами до окончательной победы.