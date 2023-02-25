24 февраля был последний день, когда жители Литвы могли пожертвовать на радары, которые помогут ВСУ быстрее и точнее реагировать на вражеские атаки.
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Литва собрала 14 миллионов евро для Украины
Компания Narbutas пообещала удвоить сумму пожертвований, сделанных за последние 15 минут марафона.
Мы поддерживали Украину с первого дня войны – поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Сердце поет от гордости за нашу компанию, потому что в ближайшие 15 минут мы удвоим сумму, поступившую от ваших звонков,
– заявил представитель компании в эфире.
За эти 15 минут удалось собрать менее 400 тысяч, поэтому марафон продлили еще на 15 минут. Впоследствии менеджер по маркетингу Narbutas Габриеле Вайтоните-Галдикене сообщила, что компания выделит миллион евро.
Компания "Телтоника" также присоединилась к сбору, пообещав предоставить 10% от общей суммы. То есть говорится как минимум о еще 1 миллионе евро.
Смотрите фото из марафона RADAROM! / Фото LRT
Программа LRT TELEVISION 24 февраля на протяжении всего дня была посвящена исключительно Украине – во время телемарафона RADAROM! зрителей ждали специальные выпуски. В частности, говорится о:
- репортажах, в которых аудитория познакомилась с героями, борющимися за Украину на поле боя,
- документальных фильмах, раскрывающих реальность войны.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что борьба украинцев полна жертв, но она свидетельствует о чрезвычайной силе и характере нации.
Вспомним – несколько лет назад были разные разговоры – четыре, пять дней, две недели, может, выдержит, а может, нет. Сегодня мы говорим о том, что чудовище с глиняными ногами (российская армия – 24 Канал) больше не может продолжать бой и медленно поддается отчаянию,
– заявил президент.
Поэтому, по словам Науседы, в этот решающий момент стоит сделать все, чтобы украинский народ чувствовал поддержку Литвы, мужественно боролся и одержал победу.
"Я думаю, что эта война изменила нас всех, изменила Украину, изменила Литву, изменила Европу, изменила мир", – подытожил литовский лидер.
В ходе прямого эфира также выступил бывший президент Литвы Валдас Адамкус.
"Сегодня я могу только радоваться, что настроение, решительность у людей оказывать помощь украинцам продолжается, не прекращается. Но, очевидно, бремя легло на Вооруженные Силы – там нужна помощь. Народ Литвы продемонстрировал свою искренность, без колебаний показал, за что он стоит, почему он стоит, что он будет поддерживать это и дальше", – заявил Адамкус.
В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что сбор пожертвований – это инвестиция.
"На самом деле то, что мы делаем, очень важно, это не какое-то пожертвование, чтобы кому-то помочь – мы помогаем в первую очередь себе. Мы всегда думаем, что на правительствах лежит тяжесть, правительства должны что-то делать, но очень важно, чтобы сами люди участвовали, чтобы они были вовлечены в это, потому что самое важное состоит в том, что мы не имеем права быть уставшими", – подытожила премьер.