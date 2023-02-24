В преддверии годовщины полномасштабной войны сейм Литовской Республики инициировал кампанию в поддержку Украины под названием "Волна гимна за Украину".

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Литва выразила поддержку украинскому народу

Волонтеры Украинского Центра спели гимн Украины вместе с представителями литовского Сейма.

Мы поем гимн, кладя руку на сердце. Поем так, будто даем клятву верности, присягу государству Украины. Спасибо литовцам, что разделили с нами этот момент единения, как и этот год,

– сообщают волонтеры в фейсбуке.

Таким образом, община Литвы напомнила миру, что страна будет стоять рядом с украинцами до окончательной победы.

Литовский сейм спел гимн Украины: смотрите видео

Обратите внимание! Литва является одной из стран, которая предоставила Украине больше военной помощи. С точки зрения доли пособия к собственному ВВП Литва потратила 0,7% госбюджета.

Как мир поддерживает Украину в годовщину вторжения: коротко