Ровно год назад – 24 февраля – Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И ровно через год в ряде городов и стран мира прошли и будут проходить акции в поддержку нашего государства и несокрушимого духа украинцев, передает 24 Канал.
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Здания подсвечиваются цветами флага Украины
Так стало известно, что Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага. Это сделали для того, чтобы почтить годовщину кровавой великой войны, которую год назад начала Россия.
Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность,
– говорится в сообщении аккаунта Парижа в твиттере.
Госпожа мэр Парижа Анн Идальго также выложила в сеть видео, на котором можно увидеть сине-желтую Эйфелеву башню. Его она подписала лаконично: "Слава Украине!"
В Брюсселе здание Европарламента также зажгли в сине-желтых цветах. Кроме того, накануне вблизи институций Евросоюза в столице Бельгии подняли украинские флаги.
В Брюсселе чествуют годовщину полномасштабного вторжения / Фото Софии Назаренко
Почитают годовщину полномасштабного вторжения не только подсветкой знаковых зданий. Так, Генассамблея ООН приняла резолюцию. Она предусматривает поддержку "формулы мира", предложенной Украиной.
За проголосовали 141 страна-член ООН
- Также в резолюции призывают Россию приостановить боевые действия и вывести войска с территории нашего государства. За соответствующий документ свой голос отдала 141 из 193 стран-членов ООН. Вместо того против него проголосовали только 7 стран.
- Интересно, что поддержали резолюцию Сербия и Венгрия. Напоминаем, что эти два государства известны своими откровенными пророссийскими настроениями.
- Ни для кого не стало сюрпризом, что против свой голос отдали сама Россия и Беларусь. А еще Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. Не менее интересно, что Иран удержался во время голосования.