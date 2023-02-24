Ровно год назад – 24 февраля – Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. И ровно через год в ряде городов и стран мира прошли и будут проходить акции в поддержку нашего государства и несокрушимого духа украинцев, передает 24 Канал.

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Здания подсвечиваются цветами флага Украины

Так стало известно, что Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага. Это сделали для того, чтобы почтить годовщину кровавой великой войны, которую год назад начала Россия.

Через год после вторжения в Украину Париж отдает должное мужеству украинского народа и выражает свою солидарность,

– говорится в сообщении аккаунта Парижа в твиттере.

Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH — Paris (@Paris) February 23, 2023

Госпожа мэр Парижа Анн Идальго также выложила в сеть видео, на котором можно увидеть сине-желтую Эйфелеву башню. Его она подписала лаконично: "Слава Украине!"

Это любопытно! 25 февраля 2022 года Эйфелева башня уже светилась сине-желтым цветом. Тогда Париж выразил солидарность с народом Украины.

В Брюсселе здание Европарламента также зажгли в сине-желтых цветах. Кроме того, накануне вблизи институций Евросоюза в столице Бельгии подняли украинские флаги.

В Брюсселе чествуют годовщину полномасштабного вторжения / Фото Софии Назаренко

Почитают годовщину полномасштабного вторжения не только подсветкой знаковых зданий. Так, Генассамблея ООН приняла резолюцию. Она предусматривает поддержку "формулы мира", предложенной Украиной.

За проголосовали 141 страна-член ООН