Рівно рік тому – 24 лютого – Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. І рівно через рік у низці міст і країн світу пройшли та проходитимуть акції на підтримку нашої держави та незламного духу українців, передає 24 Канал.
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Будівлі підсвічують кольорами прапора України
Так, стало відомо, що Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили кольорами українського прапора. Це зробили для того, щоб вшанувати роковини кривавої великої війни, яку рік тому почала Росія.
Через рік після вторгнення в Україну Париж віддає належне мужності українського народу та висловлює свою солідарність,
– йдеться у дописі акаунту Парижа у твітері.
Пані мер Парижа Анн Ідальго також виклала в мережу відео, на якому можна побачити синьо-жовту Ейфелеву вежу. Його вона підписала лаконічно: "Слава Україні!"
У Брюсселі будівлю Європарламенту також засвітили у синьо-жовтих кольорах. Крім того, напередодні поблизу інституцій Євросоюзу у столиці Бельгії підняли українські прапори.
У Брюсселі вшановують роковини повномасштабного вторгнення / Фото Софії Назаренко
Вшановують роковини повномасштабного вторгнення не лише підсвічуванням знакових будівель. Так, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію. Вона передбачає підтримку "формули миру", запропонованої Україною.
За проголосували 141 країна-член ООН
- Також у резолюції закликають Росію припинити бойові дії та вивести війська з території нашої держави. За відповідний документ свій голос віддала 141 зі 193 країн-членів ООН. Натомість проти нього проголосували лише 7 країн.
- Цікаво, що підтримали резолюцію Сербія та Угорщина. Нагадуємо, що ці дві держави відомі своїми відвертими проросійськими настроями.
- Ні для кого не стало сюрпризом, що проти свій голос віддали сама Росія та Білорусь. А ще Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. Не менш цікаво, що Іран утримався під час голосування.