Напередодні роковин повномасштабної війни сейм Литовської Республіки ініціював кампанію на підтримку України під назвою "Хвиля гімну за Україну".

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Литва висловила підтримку українському народу

Волонтери Українського Центру заспівали гімн України разом з представниками литовського Сейму.

Ми співаємо гімн, кладучи руку на серце. Співаємо так, ніби даємо клятву вірності, присягу державі Україна. Дякуємо литовцям, що розділили з нами цю мить єднання, як і цей рік,

– повідомляють волонтери у фейсбуці.

Таким чином громада Литви нагадала світові, що країна стоятиме поруч з українцями до остаточної перемоги.

Литовський сейм заспівав гімн України: дивіться відео

Зверніть увагу! Литва є однією з країн, яка надала Україні найбільше військової допомоги. З точки зору частки допомоги до власного ВВП Литва витратила 0,7% держбюджету.

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