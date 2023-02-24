Напередодні роковин повномасштабної війни сейм Литовської Республіки ініціював кампанію на підтримку України під назвою "Хвиля гімну за Україну".

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Литва висловила підтримку українському народу

Волонтери Українського Центру заспівали гімн України разом з представниками литовського Сейму.

Ми співаємо гімн, кладучи руку на серце. Співаємо так, ніби даємо клятву вірності, присягу державі Україна. Дякуємо литовцям, що розділили з нами цю мить єднання, як і цей рік,
– повідомляють волонтери у фейсбуці.

Таким чином громада Литви нагадала світові, що країна стоятиме поруч з українцями до остаточної перемоги.

Литовський сейм заспівав гімн України: дивіться відео

Як світ підтримує Україну в роковини вторгнення: коротко

  • До річниці повномасштабної війни Росії проти України у Великій Британії відбувся антивоєнний протест. На одній з вулиць Лондона активісти розлили синю та жовту фарби, зафарбувавши таким чином проїжджу частину в кольори українського прапора. Локацію організатори обрали невипадково – акція пройшла перед посольством країни-агресорки Росії.
  • Цікаво, що білоруси вирішили підтримати нашу державу та вивісили синьо-жовтий прапор у Мінську. Таким чином, у Білорусі все ще є люди, які виступають проти російської агресії.
  • Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили кольорами українського прапора. Це зробили для того, щоб вшанувати роковини кривавої великої війни, яку рік тому почала Росія.
  • У Брюсселі будівлю Європарламенту також засвітили у синьо-жовтих кольорах. Крім того, напередодні поблизу інституцій Євросоюзу у столиці Бельгії підняли українські прапори.