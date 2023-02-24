Відповідні фото вже опублікували у мережі, інформує 24 Канал. Таким чином, у Білорусі все ще є люди, які виступають проти російської агресії.
До теми Люди чекають ЗСУ: у Криму замайорів український прапор
У Мінську вивісили прапор України
Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко виступає за війну проти України і допомагає російському ворогу. Однак не всі мешканці республіки підтримують агресію.
Так, на одній із вулиць у Мінську український прапор встановили на даху багатоповерхового будинку.
Білоруси підняли прапор України на знак солідарності з українським народом у Мінську,
– мовиться у підписі під кадрами.
У Мінську вивісили український прапор / фото місцеві телеграм-канали
Прапор України у Білорусі / фото місцеві телеграм-канали
Прапор встановили на даху будинку / фото місцеві телеграм-канали
Білорусь підтримує Росію у війні проти України
- Режим Олександра Лукашенка надав територію своєї країни для агресії Росії проти України.
- Так, російські війська 24 лютого 2022 року наступали на Північ України саме з Білорусі.
- До того ж з території Білорусі російські окупанти обстрілюють українські міста. Також Лукашенко підіграє Путіну, допомагаючи зброєю.
- Євросоюз запропонував новий пакет санкцій проти Білорусі за її підтримку вторгнення Росії в Україну. ЄС планує обмежити торгівлю нафтою, вугіллям і золотом.