Соответствующие фото уже опубликовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом, в Беларуси все еще есть люди, выступающие против российской агрессии.

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В Минске вывесили флаг Украины

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выступает за войну против Украины и помогает российскому врагу. Однако не все жители республики поддерживают агрессию.

Так, на одной из улиц в Минске украинское знамя установили на крыше многоэтажного дома.

Белорусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске,
– говорится в подписи под кадрами.


В Минске вывесили украинский флаг / фото местные телеграм-каналы


Флаг Украины в Беларуси / фото местные телеграм-каналы


Флаг поставили на крыше дома / фото местные телеграм-каналы

Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины

  • Режим Александра Лукашенко предоставил территорию своей страны для агрессии России против Украины.
  • Так, российские войска 24 февраля 2022 наступали на Север Украины именно из Беларуси.
  • К тому же с территории Беларуси российские оккупанты обстреливают украинские города. Также Лукашенко подыгрывает Путину, помогая оружием.
  • Евросоюз предложил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку вторжения России в Украину. ЕС планирует ограничить торговлю нефтью, углем и золотом.