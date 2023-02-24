З цього приводу Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українського народу. Він також подякував воїнам за захист нашої держави.

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Що сказав Залужний

Головнокомандувач зауважив, що російсько-українська війна розпочалась 20 лютого 2014 року й триває досі. Залужний заявив, що за 9 років війни українці стали міцнішими за бетон і сталь, бо ми пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й "Азовсталі".

Дякую вам, українці! Усім, хто служить і хто допомагає війську! Вічна Памʼять полеглим за свободу! Ми вистоїмо. І переможемо!

– йдеться у повідомленні.

Залужний також наголосив, що не потрібно забувати, що герої – серед нас. Завдяки нашим захисниками Україна вистояла цей важкий рік.

Головнокомандувач звернувся до українців: дивіться відео

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