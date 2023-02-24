З цього приводу Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українського народу. Він також подякував воїнам за захист нашої держави.
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Що сказав Залужний
Головнокомандувач зауважив, що російсько-українська війна розпочалась 20 лютого 2014 року й триває досі. Залужний заявив, що за 9 років війни українці стали міцнішими за бетон і сталь, бо ми пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й "Азовсталі".
Дякую вам, українці! Усім, хто служить і хто допомагає війську! Вічна Памʼять полеглим за свободу! Ми вистоїмо. І переможемо!
– йдеться у повідомленні.
Залужний також наголосив, що не потрібно забувати, що герої – серед нас. Завдяки нашим захисниками Україна вистояла цей важкий рік.
Головнокомандувач звернувся до українців: дивіться відео
Звернення Зеленського: основні тези
- Володимир Зеленський вранці 24 лютого 2023 року звернувся до українців. Президент пригадав, як рік тому близько 07:00 озвучив дві найголовніші заяви: Росія почала повномасштабну війну, але українці – сильні та готові до всього. Українці – це й є Україна.
- Глава держави пригадав, що хтось пережив шок, хтось не знав, що сказати. Але водночас всі відчували, що робити. Українці не підняли білий прапор. Вони почали боронити синьо-жовтий.
- Зеленський наголосив, що українці не знали, що буде завтра, але розуміли, що за кожне завтра треба битися.
- "І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі – в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися", – зазначив український лідер.
- Він наголосив, що головний підсумок – Україна вистояла і не зазнала поразки. Цього року українці зроблять усе, щоб вона перемогла.