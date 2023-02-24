О том, как в мире проходят мирные демонстрации в поддержку Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Латвия

В центре Риги активисты организовали акцию солидарности с Украиной к годовщине начала полномасштабного вторжения России. Организаторами выступили активисты и "Гражданский альянс Латвии". Она началась у монумента Свободы в Риге.

Участники акции массово несли сине-голубые букеты к монументу и развернули гигантский флаг Украины. На принесенных плакатах можно видеть надписи "Путина вон", "Трибунал для российских военных преступников", "Слава Украине!", "365 дней несокрушимости", плакат со "Святой Джавелиной" и т.п.



Люди несут желто-голубые цветы / Фото Delfi



Люди развернули украинский флаг / Фото Delfi

Также в Риге запланирован благотворительный концерт "За волю Украины!" с выступлением известных латвийских музыкантов и сбором пожертвований на закупку энергосберегающих приборов, которые обеспечат украинцев источниками света. Кроме того, состоится мастер-класс по изготовлению свечей, которые будут отправлены бойцам Вооруженных Сил Украины на передовой и мирному населению Украины.

Сербия

В день годовщины российского вторжения в Украину проукраинский активист Чедомир Стойкович пришел в посольство России в Белграде с тортом, увенчанным черепом и украшенным так, будто он окровавлен.

Сегодня в оккупированной Сербии мы принесли послу России "торт смерти" и просьбу о выдаче Владимира Путина за преступление геноцида в Украине. Мы знаем, что смерть – это то, что они любят, а люди – это то, что они едят, и этот торт – символ их политики,

– рассказал об акции Стойкович.

Акция под посольством России в Сербии / Фото Чедомира Стойковича

Армения

В Ереване 24 февраля также прошла акция в поддержку Украины. Люди с флагами и плакатами пришли к памятнику Тарасу Шевченко.

Акция в поддержку Украины в Ереване / Фото из телеграм-канала NEXTA Live

Польша

В Кракове организовали выставку работ Ивана Марчука, конференцию о сотрудничестве культурных сред, службу "Молитва за мир в Украине" в кафедральном соборе Вавельского Замка.

Кроме того, мост Бернатка, телебашню и Таурон Арену подсветили цветами украинского флага. В Кракове запланирован марш "Вместе за мир", в конце которого напротив генконсульства России зажгут свечи за погибших украинцев.



Мост в Кракове подсветили цветами украинского флага / Фото UA in Krakow

Также достопримечательности своих городов будут подсвечивать в частности Берлин, Тампере, Рига.

Литва

А в сейме Литвы спели гимн Украины в годовщину полномасштабного вторжения России. Участники акции были одеты в украинские вышиванки и наряды в сине-желтых цветах. Депутаты Сейма держали в руках папки с нотами и словами гимна, на которых изображена украинская символика – флаг и герб.



В сейме Литвы спели гимн Украины / Фото Atviras Seimas

Нидерланды

В Гааге в годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины развернули 30-метровый сине-желтый флаг. Украинцы и нидерландцы, воспевая гимн Украины, прошлись по улицам Гааги с украинской символикой, в частности, мимо посольства России в Нидерландах, Дворца мира и возложили цветы у посольства Украины в Нидерландах.

Акция солидарности в Гааге / Фото "Укринформ"