Россияне очень сильно обстреливают Авдеевку. Коксохимический завод в этом городе уже нельзя восстановить, только построить заново, хоть он и выглядит целым снаружи. Впрочем, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби считает, что Россия не добивается успеха на Востоке Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Почти две бригады уже вывели из строя: кто из россиян штурмует Авдеевку

Как в США видят российское наступление на Востоке Украины

Российские военные, похоже, используют тактику "человеческой волны", когда они бросают массу плохо подготовленных солдат прямо на поле боя без должного снаряжения и, очевидно, без должного обучения и подготовки,

– говорит Кирби.

Он говорит, что это наступление не стало неожиданностью, ведь нечто подобное Россия уже делала прошлой зимой. Оккупанты не ценят жизнь своих солдат и фактически жертвуют ими, чтобы захватить больше украинских территорий. Украина же защищает свои границы и воюет "эффективно и разумно".

Кирби уверен, что ВСУ дадут отпор, но подчеркивает: для этого нужно продолжать поддерживать наше государство.

Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень мизерным,

– подытожил он.

Ситуация на Востоке Украины