Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны. Кстати, вражеское минобороны требует меньше писать об Авдеевке.

Обратите внимание Заявления об окружении Авдеевки далеки от реальности: россияне наступают, но безуспешно

Атаки агрессора провалились

Наступательные операции оккупантов потерпели неудачу по всему городу. Российские источники утверждали, что силы захватчиков продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, указывают на то, что враг "продвинулся" к югу от Красногоровки (5 километров севернее Авдеевки) и юго-восточнее Первомайского (11 километров юго-западнее Авдеевки), отметили в ISW.

Кроме того, российские источники опубликовали сообщения о предварительных заявлениях о якобы "контроле" над Авдеевским коксохимическим заводом. Однако аналитики подчеркнули, что не нашли никаких доказательств этого.

Между тем, украинские военные сообщили, что Силы обороны продолжают отражать атаки оккупантов вокруг Авдеевки.

Российский захватчик из 4 бригады псевдореспублики (2-й армейский корпус, Южный военный округ) заявлял, что точность артиллерии снижают изношенные стволы.

Также он оценивал, что российские силы якобы смогут "сжать периметр", "захватив" менее укрепленную территорию вблизи Авдеевки. Однако выразил обеспокоенность, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения. Кроме того, попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевке.

(Российский – 24 Канал) Доброволец отметил, что такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут бить по бетонным укреплениям, пока эти силы не закончатся,

– добавили в ISW.

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Российское минобороны пытается ограничить обсуждение по Авдеевке

Интересно, что российское военное командование ограничивает обсуждение наступательных операций вокруг Авдеевки в инфопространстве страны-агрессора. Вероятно, ведомство Шойгу пытается адаптироваться к предварительным информационным шокам и контролировать любые нарративы, возникающие по поводу этого наступления.

В частности, известный российский милблогер 12 октября заявил, что российское военное командование "дозировано" распространяет информацию. Однако, уже на следующий день отметил, что оно сводит к минимуму обнародование информации в открытый доступ. Мол, оккупанты не хотят "медийного шума" вокруг операций под Авдеевкой.

Между тем другой российский милблогер заявил, что неизвестные лица, вероятно, российское военное руководство, приказали милблогерам не обсуждать подробности боев под этим украинским городом.

Российский источник заявил, что поддерживает решение захватчиков и призывал милблогеров обсуждать только ту информацию, которая не влияет на оперативную безопасность вражеской армии. Между тем другие милблогеры отметили, что пора выяснить, кто лжет о ситуации на передовой.

Российское военное командование, вероятно, стремится приспособиться к предыдущим "большим наступлениям", во время которых оно потеряло контроль над восприятием российских действий в российском информационном пространстве. Некоторые милблогеры придерживаются (и, вероятно, будут продолжать соблюдать) линии рассказа, навязанного министерством обороны, но эта попытка централизованного контроля может спровоцировать негативную реакцию со стороны отдельных милблогеров,

– отметили аналитики ISW.

Кремль, вероятно, абсурдно пытается представить наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные усилия как якобы "перехват оперативной инициативы" на поле боя в Украине.

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